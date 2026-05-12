Optimismus in Zürich: SMI verbucht zum Start Zuschläge

SMI-Performance im Blick

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch aktuell fort.

Um 09:10 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 0,30 Prozent auf 13.158,61 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,551 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,435 Prozent auf 13.176,60 Punkte an der Kurstafel, nach 13.119,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13.186,75 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13.158,61 Zählern.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,621 Prozent. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 13.145,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wurde der SMI mit 13.600,67 Punkten gehandelt. Der SMI stand vor einem Jahr, am 13.05.2025, bei 12.165,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,670 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.063,53 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Zurich Insurance (+ 3,36 Prozent auf 559,20 CHF), UBS (+ 1,86 Prozent auf 35,52 CHF), Logitech (+ 1,70 Prozent auf 81,34 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,33 Prozent auf 82,24 CHF) und Novartis (+ 0,64 Prozent auf 116,64 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Givaudan (-1,38 Prozent auf 2.724,00 CHF), Richemont (-0,97 Prozent auf 152,95 CHF), Nestlé (-0,79 Prozent auf 76,71 CHF), Alcon (-0,72 Prozent auf 49,80 CHF) und Geberit (-0,67 Prozent auf 507,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 537.520 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 277,484 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net