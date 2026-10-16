Optimismus in Zürich: SMI verbucht Zuschläge

Index-Performance im Fokus

16.10.26 12:25 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,04 Prozent höher bei 14.355,36 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,625 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,060 Prozent stärker bei 14.358,18 Punkten, nach 14.349,51 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14.383,45 Punkte, das Tagestief hingegen 14.320,25 Zähler.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 3,67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der SMI einen Wert von 13.868,66 Punkten auf. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 14.267,19 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 12.702,08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 8,36 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 1,83 Prozent auf 611,20 CHF), Holcim (+ 1,22 Prozent auf 64,80 CHF), Richemont (+ 1,17 Prozent auf 177,10 CHF), Amrize (+ 1,13 Prozent auf 31,19 CHF) und Galderma (+ 1,10 Prozent auf 174,05 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Novartis (-1,22 Prozent auf 124,36 CHF), Roche (-0,74 Prozent auf 376,90 CHF), Givaudan (-0,64 Prozent auf 3.910,00 CHF), Lonza (-0,46 Prozent auf 601,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,03 Prozent auf 76,18 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1.525.628 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 317,750 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net