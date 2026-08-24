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Kursentwicklung im Fokus

Optimismus in Zürich: SMI zum Handelsende mit Gewinnen

Optimismus in Zürich: SMI zum Handelsende mit Gewinnen

Zum Handelsende hielten sich die Anleger in Zürich zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
85.98 EUR 2.60 EUR 3.12 %
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Alcon AG
61.50 EUR -0.60 EUR -0.97 %
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Givaudan AG
3,499.00 EUR 38.00 EUR 1.10 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
230.20 EUR 0.50 EUR 0.22 %
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Lonza AG (N)
627.20 EUR -1.00 EUR -0.16 %
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Novartis AG
132.74 EUR -1.32 EUR -0.98 %
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Partners Group AG
804.40 EUR 7.80 EUR 0.98 %
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Richemont
207.80 EUR 4.60 EUR 2.26 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
385.30 EUR -6.40 EUR -1.63 %
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Swiss Re AG
151.00 EUR 0.65 EUR 0.43 %
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UBS
46.81 EUR 0.65 EUR 1.41 %
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Indizes
SMI
14,399.77 CHF 15.40 CHF 0.11 %
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Der SMI ging nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 14.399,77 Punkten aus dem Freitagshandel. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,681 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,388 Prozent auf 14.440,18 Punkte an der Kurstafel, nach 14.384,37 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 14.460,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14.380,43 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,338 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, betrug der SMI-Kurs 14.571,33 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, bewegte sich der SMI bei 13.504,76 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 28.08.2025, den Stand von 12.219,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,70 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14.669,51 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 12.053,51 Punkte.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 1,83 Prozent auf 194,55 CHF), UBS (+ 1,67 Prozent auf 44,53 CHF), Givaudan (+ 1,47 Prozent auf 3.322,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,34 Prozent auf 219,90 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,03 Prozent auf 80,10 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Roche (-1,46 Prozent auf 358,70 CHF), Alcon (-0,96 Prozent auf 57,90 CHF), Lonza (-0,78 Prozent auf 583,80 CHF), Novartis (-0,72 Prozent auf 123,74 CHF) und Partners Group (-0,32 Prozent auf 749,40 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3.847.954 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 312,561 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,51 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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