Optimismus in Zürich: So bewegt sich der SMI aktuell

Kursverlauf

21.10.26 12:26 Uhr

Der SMI wagt sich am dritten Tag der Woche nicht aus der Reserve.

Um 12:07 Uhr steigt der SMI im SIX-Handel um 0,13 Prozent auf 14.497,71 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,651 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,051 Prozent auf 14.471,03 Punkte an der Kurstafel, nach 14.478,37 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 14.428,60 Punkte, das Tageshoch hingegen 14.516,84 Zähler.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 1,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13.956,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14.298,26 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 21.10.2025, den Stand von 12.622,70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9,44 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14.669,51 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 1,12 Prozent auf 89,98 CHF), Sandoz (+ 0,73 Prozent auf 77,68 CHF), Zurich Insurance (+ 0,48 Prozent auf 622,60 CHF), Swiss Life (+ 0,47 Prozent auf 933,80 CHF) und Lonza (+ 0,35 Prozent auf 627,20 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Partners Group (-0,82 Prozent auf 606,40 CHF), Holcim (-0,52 Prozent auf 64,58 CHF), Givaudan (-0,38 Prozent auf 3.945,00 CHF), Richemont (-0,37 Prozent auf 175,35 CHF) und Geberit (-0,25 Prozent auf 556,00 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 778.404 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 326,511 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 7,57 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net