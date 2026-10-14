Optimismus in Zürich: So bewegt sich der SMI mittags

SMI-Performance

14.10.26 12:26 Uhr

Der SMI entwickelt sich am Mittwochmittag positiv.

Um 12:08 Uhr gewinnt der SMI im SIX-Handel 0,96 Prozent auf 14.061,73 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,588 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,069 Prozent auf 13.917,93 Punkte an der Kurstafel, nach 13.927,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 13.917,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14.064,45 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,55 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 14.09.2026, einen Stand von 13.878,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wurde der SMI auf 14.241,77 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12.434,81 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 6,15 Prozent. Bei 14.669,51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12.053,51 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 2,40 Prozent auf 580,00 CHF), Sika (+ 2,27 Prozent auf 180,50 CHF), Alcon (+ 2,02 Prozent auf 53,48 CHF), Amrize (+ 1,89 Prozent auf 30,65 CHF) und Partners Group (+ 1,89 Prozent auf 613,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Swiss Re (-0,81 Prozent auf 146,05 CHF), UBS (+ 0,15 Prozent auf 40,15 CHF), Givaudan (+ 0,39 Prozent auf 3.832,00 CHF), Swiss Life (+ 0,42 Prozent auf 903,80 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,48 Prozent auf 591,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 615.028 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 307,024 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,40 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net