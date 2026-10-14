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SMI-Performance

Optimismus in Zürich: So bewegt sich der SMI mittags

Optimismus in Zürich: So bewegt sich der SMI mittags

Der SMI entwickelt sich am Mittwochmittag positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
85.18 EUR -0.98 EUR -1.14 %
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Alcon AG
57.28 EUR 1.28 EUR 2.29 %
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Amrize
32.35 EUR 0.61 EUR 1.92 %
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Givaudan AG
4,062.00 EUR 12.00 EUR 0.30 %
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Lonza AG (N)
621.80 EUR 13.80 EUR 2.27 %
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Partners Group AG
646.60 EUR -1.60 EUR -0.25 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
389.95 EUR 0.80 EUR 0.21 %
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Sika AG
189.20 EUR 3.30 EUR 1.78 %
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Swiss Life AG (N)
961.20 EUR -2.60 EUR -0.27 %
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Swiss Re AG
155.20 EUR -2.80 EUR -1.77 %
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UBS
42.73 EUR -0.24 EUR -0.56 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
631.80 EUR -1.20 EUR -0.19 %
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Indizes
SMI
14,063.24 CHF 135.72 CHF 0.97 %
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Um 12:08 Uhr gewinnt der SMI im SIX-Handel 0,96 Prozent auf 14.061,73 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,588 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,069 Prozent auf 13.917,93 Punkte an der Kurstafel, nach 13.927,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 13.917,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14.064,45 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,55 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 14.09.2026, einen Stand von 13.878,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wurde der SMI auf 14.241,77 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12.434,81 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 6,15 Prozent. Bei 14.669,51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12.053,51 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 2,40 Prozent auf 580,00 CHF), Sika (+ 2,27 Prozent auf 180,50 CHF), Alcon (+ 2,02 Prozent auf 53,48 CHF), Amrize (+ 1,89 Prozent auf 30,65 CHF) und Partners Group (+ 1,89 Prozent auf 613,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Swiss Re (-0,81 Prozent auf 146,05 CHF), UBS (+ 0,15 Prozent auf 40,15 CHF), Givaudan (+ 0,39 Prozent auf 3.832,00 CHF), Swiss Life (+ 0,42 Prozent auf 903,80 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,48 Prozent auf 591,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 615.028 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 307,024 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,40 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

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