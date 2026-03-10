Optimismus in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Mittwochnachmittag

SIX-Handel im Blick

So bewegt sich der SLI am Mittwoch.

Am Mittwoch notiert der SLI um 15:40 Uhr via SIX 3,19 Prozent stärker bei 2.103,43 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 4,03 Prozent auf 2.120,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2.038,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2.121,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.069,58 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,60 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der SLI 2.078,08 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, lag der SLI-Kurs bei 2.165,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, wies der SLI einen Stand von 1.823,98 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 2,21 Prozent zu Buche. Bei 2.223,32 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Richemont (+ 8,65 Prozent auf 152,65 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 8,04 Prozent auf 70,14 CHF), VAT (+ 7,69 Prozent auf 518,40 CHF), Holcim (+ 7,42 Prozent auf 70,40 CHF) und Straumann (+ 6,29 Prozent auf 85,16 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Lindt (-0,55 Prozent auf 10.820,00 CHF), Swisscom (-0,22 Prozent auf 669,00 CHF), Helvetia Baloise (-0,10 Prozent auf 208,20 CHF), Nestlé (+ 0,29 Prozent auf 78,47 CHF) und Swiss Re (+ 0,57 Prozent auf 133,05 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4.705.174 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 274,530 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net