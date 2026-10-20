Optimismus in Zürich: SPI am Dienstagnachmittag in Grün

Index im Blick

20.10.26 15:57 Uhr

Kaum verändert zeigt sich der SPI am zweiten Tag der Woche.

Um 15:39 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,11 Prozent fester bei 20.294,32 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,543 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,030 Prozent stärker bei 20.277,26 Punkten in den Handel, nach 20.271,23 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 20.208,44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20.297,98 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Stand von 19.514,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20.033,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17.369,28 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,25 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20.636,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.847,58 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 10,67 Prozent auf 4,98 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 9,38 Prozent auf 18,43 CHF), Tecan (N) (+ 5,01 Prozent auf 247,20 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,89 Prozent auf 8,36 CHF) und Huber + Suhner (+ 3,47 Prozent auf 160,80 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Feintool International (-7,20 Prozent auf 10,95 CHF), Adval Tech (-5,75 Prozent auf 42,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-5,65 Prozent auf 70,48 CHF), ALSO (-4,84 Prozent auf 206,50 CHF) und Kardex (-4,56 Prozent auf 240,50 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.196.806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 330,020 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,20 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net