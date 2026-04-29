Optimismus in Zürich: SPI am Mittag in Grün

SPI-Kursentwicklung

Das macht das Börsenbarometer in Zürich mittags.

Der SPI verbucht im SIX-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,68 Prozent auf 19.457,57 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,419 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1,00 Prozent auf 19.520,33 Punkte an der Kurstafel, nach 19.326,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 19.554,73 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19.432,51 Punkten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 15.05.2026, bei 18.681,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, lag der SPI bei 17.893,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, einen Stand von 16.769,11 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,66 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 19.554,73 Punkte. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit SoftwareONE (+ 7,43 Prozent auf 8,60 CHF), Addex Therapeutics (+ 7,32 Prozent auf 0,04 CHF), BELIMO (+ 6,63 Prozent auf 933,00 CHF), LEM (+ 5,91 Prozent auf 448,00 CHF) und Xlife Sciences (+ 5,26 Prozent auf 26,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-15,45 Prozent auf 5,20 CHF), Adval Tech (-13,30 Prozent auf 40,40 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-8,96 Prozent auf 164,60 CHF), Perrot Duval SA (-6,56 Prozent auf 45,60 CHF) und MindMaze Therapeutics (-5,55 Prozent auf 0,26 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2.282.948 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 288,405 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.net