Optimismus in Zürich: SPI-Anleger greifen am Dienstagmittag zu

SPI aktuell

Das macht das Börsenbarometer in Zürich.

Am Dienstag springt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,41 Prozent auf 19.453,29 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,420 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,198 Prozent stärker bei 19.411,49 Punkten in den Handel, nach 19.373,11 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19.358,05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 19.473,50 Einheiten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der SPI mit 18.681,02 Punkten berechnet. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 16.03.2026, den Stand von 17.937,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, bewegte sich der SPI bei 16.710,25 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,64 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 19.554,73 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit PolyPeptide (+ 8,32 Prozent auf 36,45 CHF), Accelleron Industries (+ 4,23 Prozent auf 80,05 CHF), BELIMO (+ 2,79 Prozent auf 939,00 CHF), Sensirion (+ 2,66 Prozent auf 84,80 CHF) und Rieter (+ 2,53 Prozent auf 3,25 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Adval Tech (-8,51 Prozent auf 43,00 CHF), ASMALLWORLD (-6,45 Prozent auf 0,58 CHF), GAM (-5,71 Prozent auf 0,06 CHF), Huber + Suhner (-5,20 Prozent auf 246,00 CHF) und Schlatter Industries (-4,74 Prozent auf 18,10 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Aktuell weist die MindMaze Therapeutics-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.495.489 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 288,468 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Werte

2026 weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 11,77 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net