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Index-Bewegung

Optimismus in Zürich: SPI letztendlich stärker

Optimismus in Zürich: SPI letztendlich stärker

Am ersten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adval Tech AG
44.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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ASMALLWORLD AG
0.74 EUR 0.06 EUR 8.89 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,110.00 EUR -24.00 EUR -2.12 %
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Curatis AG
17.10 EUR -1.50 EUR -8.06 %
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EvoNext Holdings AG
2.34 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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GAM AG
0.07 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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MCH
7.30 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Private Equity Holding AG
62.50 EUR 0.50 EUR 0.81 %
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Sensirion Holding AG
97.00 EUR 1.40 EUR 1.46 %
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Sika AG
190.25 EUR -5.80 EUR -2.96 %
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Tecan (N)
261.20 EUR 13.60 EUR 5.49 %
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UBS
43.28 EUR 0.46 EUR 1.07 %
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Indizes
SPI
19,678.51 CHF 221.58 CHF 1.14 %
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Schlussendlich stand im SIX-Handel ein Plus von 0,31 Prozent auf 19.456,93 Punkte an der SPI-Kurstafel. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,418 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,260 Prozent stärker bei 19.447,60 Punkten in den Montagshandel, nach 19.397,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19.587,95 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19.398,62 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bewegte sich der SPI bei 20.206,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bewegte sich der SPI bei 20.326,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 17.208,77 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,66 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20.636,94 Punkte. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit ASMALLWORLD (+ 8,33 Prozent auf 0,78 CHF), Tecan (N) (+ 5,36 Prozent auf 243,60 CHF), GAM (+ 4,93 Prozent auf 0,07 CHF), Private Equity (+ 3,72 Prozent auf 61,40 CHF) und MCH (+ 3,63 Prozent auf 6,86 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Curatis (-8,00 Prozent auf 16,10 CHF), Adval Tech (-6,82 Prozent auf 41,00 CHF), SHL Telemedicine (-6,54 Prozent auf 1,00 CHF), Sensirion (-5,30 Prozent auf 89,30 CHF) und Sika (-4,79 Prozent auf 175,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 4.477.510 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 305,175 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten

Die EvoNext-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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28.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.

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