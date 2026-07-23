Optimismus in Zürich: SPI notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus

Index-Performance im Fokus

24.07.26 17:57 Uhr

Der SPI befand sich am Freitag im Aufwind.

Letztendlich verbuchte der SPI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,69 Prozent auf 20.069,67 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,474 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,247 Prozent fester bei 19.981,31 Punkten, nach 19.932,10 Punkten am Vortag.

Bei 20.105,06 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 19.980,83 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,124 Prozent nach oben. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 24.06.2026, den Stand von 19.912,32 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 24.04.2026, den Wert von 18.597,51 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 24.07.2025, einen Stand von 16.825,84 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,02 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20.370,23 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Leonteq (+ 6,37 Prozent auf 16,70 CHF), Schweiter Technologies (+ 5,11 Prozent auf 319,00 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3,67 Prozent auf 0,16 CHF), Medmix (+ 3,67 Prozent auf 8,19 CHF) und ALSO (+ 3,15 Prozent auf 190,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Gurit (-11,53 Prozent auf 30,70 CHF), COSMO Pharmaceuticals (-7,69 Prozent auf 63,60 CHF), Calida (-7,31 Prozent auf 16,24 CHF), SFS (-6,72 Prozent auf 130,40 CHF) und Schlatter Industries (-5,91 Prozent auf 17,50 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3.501.441 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 289,160 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net