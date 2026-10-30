Optimismus in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich fester

SPI im Blick

30.10.26 17:57 Uhr

Der SPI zeigte zum Handelsschluss eine positive Tendenz.

Zum Handelsende notierte der SPI im SIX-Handel 0,26 Prozent höher bei 20.847,01 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,613 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,436 Prozent auf 20.884,10 Punkte an der Kurstafel, nach 20.793,53 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 20.810,11 Punkte, das Tageshoch hingegen 20.884,10 Zähler.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 2,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der SPI einen Stand von 19.612,09 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, stand der SPI bei 20.246,22 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 30.10.2025, mit 17.063,80 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 14,28 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20.918,26 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 10,06 Prozent auf 59,10 CHF), Addex Therapeutics (+ 9,71 Prozent auf 0,02 CHF), Varia US Properties (+ 4,63 Prozent auf 11,30 CHF), Barry Callebaut (+ 4,10 Prozent auf 1.194,00 CHF) und Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis (+ 3,90 Prozent auf 50,60 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen MindMaze Therapeutics (-8,16 Prozent auf 0,15 CHF), Comet (-7,94 Prozent auf 340,80 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,60 Prozent auf 4,62 CHF), INFICON (-6,49 Prozent auf 173,00 CHF) und ams-OSRAM (-6,29 Prozent auf 18,61 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 5.387.307 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 354,011 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net