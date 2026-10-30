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SPI im Blick

Optimismus in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich fester

Optimismus in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich fester

Der SPI zeigte zum Handelsschluss eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR 0.00 EUR -2.44 %
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ams-OSRAM AG
20.00 EUR -1.30 EUR -6.10 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,236.00 EUR -18.00 EUR -1.44 %
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Bellevue AG
7.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET
50.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Comet Holding AG
393.20 EUR -4.60 EUR -1.16 %
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EvoNext Holdings AG
2.42 EUR -0.02 EUR -0.82 %
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Highlight Event and Entertainment AG
5.10 EUR 0.44 EUR 9.44 %
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INFICON HOLDING AG
196.40 EUR -4.10 EUR -2.04 %
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Landis+Gyr (Landis Gyr)
58.20 EUR -0.40 EUR -0.68 %
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MindMaze Therapeutics
0.17 EUR 0.01 EUR 3.57 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
447.80 EUR 5.00 EUR 1.13 %
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UBS
42.73 EUR -0.49 EUR -1.13 %
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Varia US Properties
11.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
SPI
20,847.01 CHF 53.48 CHF 0.26 %
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Zum Handelsende notierte der SPI im SIX-Handel 0,26 Prozent höher bei 20.847,01 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,613 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,436 Prozent auf 20.884,10 Punkte an der Kurstafel, nach 20.793,53 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 20.810,11 Punkte, das Tageshoch hingegen 20.884,10 Zähler.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Plus von 2,14 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der SPI einen Stand von 19.612,09 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, stand der SPI bei 20.246,22 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 30.10.2025, mit 17.063,80 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 14,28 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20.918,26 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 10,06 Prozent auf 59,10 CHF), Addex Therapeutics (+ 9,71 Prozent auf 0,02 CHF), Varia US Properties (+ 4,63 Prozent auf 11,30 CHF), Barry Callebaut (+ 4,10 Prozent auf 1.194,00 CHF) und Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis (+ 3,90 Prozent auf 50,60 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen MindMaze Therapeutics (-8,16 Prozent auf 0,15 CHF), Comet (-7,94 Prozent auf 340,80 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,60 Prozent auf 4,62 CHF), INFICON (-6,49 Prozent auf 173,00 CHF) und ams-OSRAM (-6,29 Prozent auf 18,61 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 5.387.307 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 354,011 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

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