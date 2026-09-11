Optimismus in Zürich: SPI schlussendlich stärker

SPI im Blick

11.09.26 17:57 Uhr

So performte der SPI am Freitag schlussendlich.

Am Freitag notierte der SPI via SIX zum Handelsschluss 0,23 Prozent fester bei 19.454,12 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,398 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,243 Prozent auf 19.457,46 Punkte an der Kurstafel, nach 19.410,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Freitag bei 19.572,43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19.445,02 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 2,69 Prozent abwärts. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 11.08.2026, den Wert von 20.511,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19.077,88 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17.048,42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,64 Prozent nach oben. Bei 20.636,94 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Kudelski (+ 5,93 Prozent auf 1,34 CHF), Schlatter Industries (+ 4,57 Prozent auf 18,30 CHF), Perrot Duval SA (+ 3,64 Prozent auf 114,00 CHF), Logitech (+ 3,48 Prozent auf 83,30 CHF) und Basilea Pharmaceutica (+ 3,41 Prozent auf 66,70 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Ypsomed (-7,18 Prozent auf 354,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-6,67 Prozent auf 0,17 CHF), Barry Callebaut (-3,68 Prozent auf 1.100,00 CHF), Addex Therapeutics (-3,28 Prozent auf 0,02 CHF) und BACHEM (-2,96 Prozent auf 76,95 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4.103.222 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 300,243 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net