Optimismus in Zürich: SPI stärker

Kursverlauf

12.10.26 15:57 Uhr

Der SPI zeigt am Nachmittag eine positive Tendenz.

Um 15:39 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,38 Prozent stärker bei 19.616,51 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,446 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,305 Prozent auf 19.602,34 Punkte an der Kurstafel, nach 19.542,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19.579,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19.639,48 Punkten.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der SPI auf 19.454,12 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, stand der SPI bei 20.023,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 17.212,17 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,53 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20.636,94 Punkte. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit EvoNext (+ 11,87 Prozent auf 2,45 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,25 Prozent auf 0,85 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,90 Prozent auf 0,15 CHF), Idorsia (+ 4,10 Prozent auf 4,37 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,95 Prozent auf 7,89 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Curatis (-7,61 Prozent auf 18,20 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,69 Prozent auf 5,30 CHF), Schlatter Industries (-6,36 Prozent auf 20,60 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-6,27 Prozent auf 49,30 CHF) und Adecco SA (-6,12 Prozent auf 22,38 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.114.879 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 313,425 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net