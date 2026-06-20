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Optimismus in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Montagshandels Zuschläge

22.06.26 17:57 Uhr
Optimismus in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Montagshandels Zuschläge | finanzen.net

Am ersten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

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SPI
19.570,8 PKT 95,3 PKT 0,49%
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Der SPI notierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,49 Prozent höher bei 19.570,81 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,407 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,104 Prozent leichter bei 19.455,25 Punkten in den Montagshandel, nach 19.475,48 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tagestief bei 19.386,81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19.570,81 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Der SPI stand vor einem Monat, am 22.05.2026, bei 19.052,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 17.202,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 16.447,82 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7,28 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19.570,81 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit INFICON (+ 8,06 Prozent auf 187,80 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 6,76 Prozent auf 79,00 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 6,73 Prozent auf 0,23 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,65 Prozent auf 8,52 CHF) und Kudelski (+ 3,64 Prozent auf 1,28 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Perrot Duval SA (-8,80 Prozent auf 45,60 CHF), DOTTIKON ES (-5,77 Prozent auf 286,00 CHF), Addex Therapeutics (-5,65 Prozent auf 0,04 CHF), AEVIS VICTORIA SA (-5,38 Prozent auf 13,20 CHF) und Ascom (-4,66 Prozent auf 5,93 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4.591.320 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 279,300 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SPI weist die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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