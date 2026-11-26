SPI aktuell

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Donnerstag fort.

Am Donnerstag gewinnt der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,99 Prozent auf 20.789,11 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,647 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,839 Prozent stärker bei 20.759,12 Punkten, nach 20.586,33 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 20.759,12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20.792,99 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1,40 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 26.10.2026, den Wert von 20.505,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, betrug der SPI-Kurs 20.436,97 Punkte. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, bei 17.615,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,96 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 21.440,74 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell WISeQey (+ 5,93 Prozent auf 5,36 USD), MindMaze Therapeutics (+ 4,21 Prozent auf 0,13 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,97 Prozent auf 4,98 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 2,94 Prozent auf 7,70 CHF) und Montana Aerospace (+ 2,86 Prozent auf 21,60 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-12,62 Prozent auf 4,50 CHF), IVF HARTMANN (-4,63 Prozent auf 123,50 CHF), ASMALLWORLD (-4,24 Prozent auf 1,13 CHF), Xlife Sciences (-4,00 Prozent auf 7,68 CHF) und lastminutecom (-2,68 Prozent auf 8,70 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 362.755 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 358,929 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Bellevue-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net