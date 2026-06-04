Optimismus kommt auf

Tesla-Aktie dennoch tiefer: Analyst erhöht Ziel um mehr als 200 Prozent

05.06.26 08:39 Uhr

Paukenschlag von JPMorgan: Die US-Bank verabschiedet sich von ihrem pessimistischen Votum für Tesla und stuft die Aktie hoch.

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Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 145 auf 475 US-Dollar hochgeschraubt und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Die vertikale Integration der eigenen Wertschöpfungskette von Hard- und Software sei auf diesem Niveau einzigartig bei Tesla, schrieb Rajat Gupta am Freitag. Hinzu komme die Effektivität und das Tempo der technologischen Entwicklung. Dies werde immer noch etwas unterschätzt. Zunächst bremsten allerdings hohe Investitionen. Die Gewinnentwicklung dürfte 2028 richtig anziehen. Wer­bung Wer­bung Die Tesla-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 0,54 Prozent tiefer bei 416,19 US-Dollar. Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 12:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 NEW YORK (dpa-AFX Broker)

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