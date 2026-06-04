Tesla-Aktie reagiert kaum: Analyst erhöht Ziel um mehr als 200 Prozent
Paukenschlag von JPMorgan: Die US-Bank verabschiedet sich von ihrem pessimistischen Votum für Tesla und stuft die Aktie hoch.
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Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 145 auf 475 US-Dollar hochgeschraubt und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Die vertikale Integration der eigenen Wertschöpfungskette von Hard- und Software sei auf diesem Niveau einzigartig bei Tesla, schrieb Rajat Gupta am Freitag. Hinzu komme die Effektivität und das Tempo der technologischen Entwicklung. Dies werde immer noch etwas unterschätzt. Zunächst bremsten allerdings hohe Investitionen. Die Gewinnentwicklung dürfte 2028 richtig anziehen.
Die Tesla-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ 0,08 Prozent höher bei 418,79 US-Dollar.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 12:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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