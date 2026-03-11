Optimismus

Trotz der gescheiterten Warner-Übernahme zeigen sich Analysten optimistisch für Netflix - und sehen den Streaming-Riesen nun sogar besser vor KI-Risiken geschützt.

• Netflix verzichtet auf Warner-Deal - Fokus aufs Kerngeschäft

• Analysten heben Rating auf "Overweight"

• Streaming-Riese ist laut Experten nun besser gegen KI-Risiken geschützt



Der Streaming-Riese Netflix sorgt aktuell für neue Zuversicht an der Wall Street. Ausgerechnet eine gescheiterte Milliardenübernahme wird von Analysten inzwischen als positives Signal gewertet. Nachdem Netflix seine geplante Akquisition von Warner Bros. Discovery aufgegeben hat, haben mehrere Experten ihre Einschätzung für die Aktie verbessert. Besonders deutlich äußerte sich die US-Großbank JPMorgan.

Analysten erleichtert über Ende des Milliarden-Deals

Netflix hatte ein Übernahmeangebot von rund 82 Milliarden US-Dollar für Warner Bros. Discovery vorgelegt. Der Deal stieß jedoch bei vielen Marktbeobachtern auf Kritik. Mehrere Analysten hielten die Transaktion für zu teuer und strategisch unnötig.

Wie unter anderem TipRanks berichtet, hatte JPMorgan die Pläne sogar so kritisch gesehen, dass die Bank ihre Analyse-Berichterstattung zu Netflix zeitweise aussetzte. Nachdem der Streamingkonzern das Vorhaben nun endgültig fallen ließ, nahm JPMorgan die Coverage wieder auf - und stufte die Aktie direkt hoch. Die Analysten hoben die Bewertung auf "Overweight" an und setzten ein Kursziel von 120 US-Dollar fest. Damit sehen sie 26,48 Prozent Kurspotenzial gegenüber dem letzten Schlusskurs bei 94,88 US-Dollar (Stand: 11. März 2026).

Der JPMorgan-Analyst Doug Anmuth bewertet den Strategiewechsel klar positiv. So sei Netflix weiterhin eine gesunde organische Wachstumsgeschichte, auch ohne eine große Übernahme.

Werbegeschäft, Inhalte und internationale Nutzer als Wachstumstreiber

In einer Kundenmitteilung nannte Anmuth laut TipRanks mehrere Faktoren, die für weiteres Wachstum sprechen. So verfüge Netflix über ein "unter-monetarisiertes" Werbegeschäft, das künftig stärker ausgeschöpft werden könne. Zudem habe der Streaminganbieter eine starke Pipeline an Inhalten, die neue Abonnenten anziehe und bestehende Nutzer binde.

Auch strukturell sehen Analysten Vorteile. Laut Investopedia verweisen die JPMorgan-Experten auf Netflix’ führende Position im Streaming-Markt sowie das wachsende internationale Abonnentengeschäft als wichtige Treiber für zukünftige Kursgewinne.

Warum Netflix laut Analysten besser vor KI-Risiken geschützt ist

Besonders interessant ist jedoch die Einschätzung der Analysten zum Thema künstliche Intelligenz. Während viele Technologieunternehmen derzeit massiv in KI investieren und Anleger gleichzeitig mögliche Disruptionen fürchten, sehen die JPMorgan-Experten Netflix vergleichsweise gut positioniert. So schreiben die Analysten laut Investopedia: "Wir glauben, dass Storytelling und Talent entscheidende Schutzgräben bleiben werden, die Netflix letztlich besser gegen das Risiko einer KI-Disruption abschirmen als transaktionale Geschäftsmodelle."

Gleichzeitig könnte die zunehmende Nutzung von KI dem Streaminganbieter laut JPMorgan sogar helfen. So könnte künstliche Intelligenz unter anderem zu besserer Content-Entdeckung und Personalisierung, effektiveren Werbelösungen sowie niedrigeren Produktionskosten führen, heißt es.

Analysten sehen weiteres Kurspotenzial für die Netflix-Aktie

Auch der Markt scheint den Strategiewechsel positiv zu bewerten. Seit Netflix am 26. Februar 2026 seine Übernahmepläne für Warner Bros. Discovery aufgegeben hat, ist die Aktie um gut 12 Prozent gestiegen (Stand: Schlusskurs vom 11. März 2026).

Die Analystenstimmung bleibt insgesamt positiv. Laut TipRanks empfehlen 31 von 41 Wall-Street-Analysten den Kauf der Netflix-Aktie, während zehn Experten zum Halten raten - Verkaufsempfehlungen liegen derzeit nicht vor. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 114,51 US-Dollar, was weiterhin ein Aufwärtspotenzial von rund 20 Prozent signalisiert (Stand: 11. März 2026).

Für Anleger könnte sich der gescheiterte Mega-Deal damit im Nachhinein womöglich als Glücksfall erweisen. Statt Milliarden in eine riskante Übernahme zu investieren, konzentriert sich Netflix nun wieder stärker auf sein Kerngeschäft - und genau das überzeugt derzeit viele Analysten an der Wall Street.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.net

