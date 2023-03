Siemens Energy-Aktie profitiert: JPMorgan belässt Siemens Energy auf 'Overweight' - Ziel 25 Euro

Die Papiere von Siemens Energy böten eine der günstigsten Möglichkeiten, auf das Wachstum von Windenergie von See zu setzen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Für die Aktie von Siemens Energy geht es im XETRA-Handel zeitweise 2,24 Prozent auf 19,43 Euro nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Siemens Energy AG