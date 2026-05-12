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SMA Solar-Aktie im Aufwind: US-Zölle und Nachfrage-Boom sorgen für frisches Momentum

13.05.26 07:53 Uhr
SMA Solar-Aktie steigt: Prognose für 2026 nach Q1-Zahlen konkretisiert | finanzen.net

Signale einer Trendwende bei der Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen stimmen den Hersteller von Wechselrichtern SMA Solar zuversichtlicher für 2026.

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"Nach einem verhaltenen Jahresauftakt bei den Zubauraten für Heim- und Gewerbeanlagen ist seit März eine Stabilisierung der Nachfrage erkennbar. Wir werten dies derzeit als erste Anzeichen einer Trendwende", sagte Unternehmenschef Jürgen Reinert am Mittwoch zur Vorstellung der Zahlen des ersten Quartals.

Den Umsatz sowie den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sieht Reinert 2026 nun jeweils im oberen Drittel der prognostizierten Bandbreiten von 1,475 bis 1,675 Milliarden Euro beziehungsweise 50 bis 180 Millionen Euro. Dabei würden auch potenzielle Rückerstattungen im Zusammenhang mit den vom obersten US-Gericht als rechtswidrig eingestuften US-Zöllen berücksichtigt.

In den ersten drei Monaten des Jahres stieg der Konzernumsatz im Jahresvergleich um 4 Prozent auf 340,9 Millionen Euro. Der operative Gewinn (Ebitda) legte um rund sechs Prozent auf 26,1 Millionen Euro zu.

Für die SMA Solar-Aktie geht es via Tradegate vorbörslich zeitweise 1,6 Prozent auf 60,50 Euro hoch.

/mis/jha/

NIESTETAL (dpa-AFX)

Bildquellen: SMA Solar, SMA Solar Technology AG

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