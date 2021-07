Amadeus FiRe erhöht Gewinnprognose deutlich - Aktie profitiert

Der operative Gewinn soll 2021 um mindestens 50 Prozent auf mehr als 60 Millionen Euro steigen, teilte der im Nebenwerteindex SDAX notierte Konzern Amadeus FiRe am Donnerstag in Frankfurt mit. Bislang hatte das Unternehmen ein Plus von 15 Prozent in Aussicht gestellt. Bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal hatte sich der Vorstand aber bereits etwas optimistischer gezeigt und ankündigt, besser als prognostiziert abzuschneiden, dabei aber keine konkreten Zahlen genannt. Bis Ende Juni zog der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) um 70 Prozent auf 29,5 Millionen Euro an. Der Umsatz legte um 30 Prozent auf gut 178 Millionen Euro zu.

Amadeus FiRe-Aktien profitieren von Prognoseerhöhung

Eine erhöhte Gewinnprognose hat am Donnerstag die Aktien von Amadeus FiRe zeitweise kräftig angeschoben. Die Anteilsscheine des Personaldienstleisters notierten zuletzt auf der Handelsplattform XETRA bei 166,60 Euro und damit gut 7 Prozentfester.

Amadeus FiRe erhöhte die Gewinnprognose für das laufende Jahr nach einem guten Geschäft in den ersten sechs Monaten deutlich. Dies dürften den Aktien einem Händler zufolge helfen, sich weiter von dem Kursrutsch nach Erreichen des Rekordhochs zu erholen. Allerdings sei der Titel nicht im Fokus der Anleger, entsprechend sei auch der Handel mit den Aktien sehr dünn.

/zb/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Amadeus Fire