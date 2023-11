Henkel-Aktie: Henkel erhöht erneut die Prognose für das Gesamtjahr

Stellen Sie sich vor, Sie könnten mit nur zwei einfachen Regeln, die einmal im Monat angewendet werden, aus 11 Sektoren die profitabelsten auswählen. Oder wenn Sie die Gewinneraktien der letzten 12 Monate identifizieren und in Ihr Portfolio aufnehmen könnten? Wie das geht, erfahren Sie morgen Abend im Online-Seminar!

Pluszeichen in Frankfurt: DAX stärker

Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Handelsstart stärker

Handel in Frankfurt: DAX sackt am Mittag ab

Börse Frankfurt in Rot: DAX beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

Henkel-Aktie in Grün: Henkel übernimmt US-Unternehmen Critica

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit Kurseinbußen

Henkel vz Aktie News: Henkel vz gibt am Vormittag nach

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochnachmittag billiger

STOXX-Handel: STOXX 50 am Nachmittag stärker

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

LANXESS-Aktie zieht dennoch deutlich an: LANXESS erleidet hohen Quartalsverlust

Zuversicht in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Aufwind

Heute im Fokus

Wacker Neuson bestätigt Prognose. Ströer hat Umsatz und operativen Gewinn deutlich gesteigert. LEG wird optimistischer und will wieder Dividende zahlen. Zurich wächst in den ersten neun Monaten deutlich - zusätzlicher Aktienrückkauf in Aussicht gestellt. Arm: Erste Bilanz nach IPO überzeugt nicht. Virgin Galactic überzeugt auf ganzer Linie.