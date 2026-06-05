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Optimistische Aussagen

AUTO1-Aktie im Plus: Goldman Sachs zeigt sich nach Kapitalmarkttag optimistisch

10.06.26 12:03 Uhr
Goldman Sachs lobt AUTO1 - Aktie profitiert von positivem Kapitalmarkttag | finanzen.net

Optimistische Aussagen von Goldman Sachs zum anstehenden Kapitalmarkttag haben am Mittwoch das Interesse von Anlegern auf AUTO1 gelenkt.

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AUTO1
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Mit einem Anstieg um fast vier Prozent näherte sich der Kurs des Autohändlers dem bisherigen Juni-Hoch von 23,38 Euro. Darüber würde dann das höchste Niveau seit Februar winken. Am Mittwoch waren die Titel des Autohändlers im MDAX der Spitzenreiter.

Der Goldman-Experte James Tate äußerte sich in einer Studie positiv zur Investorenveranstaltung, die in einer Woche angesetzt ist. Er verspricht sich positive Kurstreiber, denn die Absatzentwicklung sollte die Zuversicht auf dem Weg zur Profitabilität der Plattform Autohero erhöhen. Darin und in den langfristigen Margenaussichten sieht der Experte eine Grundlage für eine Neubewertung der Papiere. Mit einem Kursziel von 35 Euro traut er AUTO1 eine Steigerung um etwa die Hälfte zu.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

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