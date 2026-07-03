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Optimistische Einschätzung

Knorr-Bremse-Aktie dreht ins Minus: Analyst sieht weiteres Potenzial und passt Kursziel an

Knorr-Bremse-Aktie dreht ins Minus: Analyst sieht weiteres Potenzial und passt Kursziel an

Ein Experte zeigt sich für die Aktie von Knorr-Bremse optimistischer und hebt sein Kursziel moderat an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
108.40 EUR -1.70 EUR -1.54 %
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Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 117 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lucas Ferhani rechnet mit starken Ergebnissen zum zweiten Quartal, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. Das Lkw-Geschäft des Herstellers von Bremssystem dürfte Zeichen der Erholung zeigen und im zweiten Halbjahr Fahrt aufnehmen. Im Bereich Züge dürfte es weiter rund gelaufen sein.

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Via XETRA verliert die Knorr-Bremse-Aktie stellenweise 0,37 Prozent auf 107,80 Euro.

/rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Knorr-Bremse AG, Knorr-Bremse AG

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Knorr-Bremse Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Knorr-Bremse nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
11:26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
08:01 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.05.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG