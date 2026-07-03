Knorr-Bremse-Aktie fester: Analyst sieht weiteres Potenzial und passt Kursziel an

KI-Nachrichtenüberblick

• Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 117 auf 125 Euro erhöht und die Kaufempfehlung beibehalten.

• Analyst Lucas Ferhani erwartet starke Ergebnisse im zweiten Quartal, insbesondere im Lkw-Geschäft, das sich erholen soll.