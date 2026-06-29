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Optimistische Prognose

Aktie im Fokus: Hapag-Lloyd erhöht Jahresprognose wegen höherer Transportpreise

Aktie im Fokus: Hapag-Lloyd erhöht Jahresprognose wegen höherer Transportpreise

Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd hat wegen gestiegener Transportpreise und zuletzt hoher Nachfrage die Jahresprognose erhöht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hapag-Lloyd AG
124.20 EUR 8.20 EUR 7.07 %
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Das teilte das Hamburger Unternehmen am Montagabend in einer Ad-hoc-Mitteilung mit. Hapag-Lloyd erwartet nun einen Gewinn vor Zinsen und Steuern zwischen 0,1 Milliarden und 1 Milliarde Euro. Zuvor hatte die Linienreederei mit einem operativen Ergebnis zwischen -1,3 und 0,4 Milliarden Euro gerechnet.

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Anleger reagierten begeistert. Die Hapag-Lloyd-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um vier Prozent zu.

/lkm/DP/he

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Hapag-Lloyd, Hapag-Lloyd

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DatumRatingAnalyst
14.05.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
13.05.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
13.05.26 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
13.05.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
10.04.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.