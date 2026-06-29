Aktie im Fokus: Hapag-Lloyd erhöht Jahresprognose wegen höherer Transportpreise
Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd hat wegen gestiegener Transportpreise und zuletzt hoher Nachfrage die Jahresprognose erhöht.
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Das teilte das Hamburger Unternehmen am Montagabend in einer Ad-hoc-Mitteilung mit. Hapag-Lloyd erwartet nun einen Gewinn vor Zinsen und Steuern zwischen 0,1 Milliarden und 1 Milliarde Euro. Zuvor hatte die Linienreederei mit einem operativen Ergebnis zwischen -1,3 und 0,4 Milliarden Euro gerechnet.
Anleger reagierten begeistert. Die Hapag-Lloyd-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um vier Prozent zu.
/lkm/DP/he
HAMBURG (dpa-AFX)
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Bildquellen: Hapag-Lloyd, Hapag-Lloyd
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.05.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|13.05.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.