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Optimistische Prognose

Aktie springt an: Hapag-Lloyd erhöht Jahresprognose wegen höherer Transportpreise

Aktie springt an: Hapag-Lloyd erhöht Jahresprognose wegen höherer Transportpreise

Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd hat wegen gestiegener Transportpreise und zuletzt hoher Nachfrage die Jahresprognose erhöht. Das teilte das Hamburger Unternehmen am Montagabend in einer Ad-hoc-Mitteilung mit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hapag-Lloyd AG
125.40 EUR 1.20 EUR 0.97 %
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Hapag-Lloyd erwartet nun einen Gewinn vor Zinsen und Steuern zwischen 0,1 Milliarden und 1 Milliarde Euro. Zuvor hatte die Linienreederei mit einem operativen Ergebnis zwischen -1,3 und 0,4 Milliarden Euro gerechnet.

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Anleger reagieren begeistert. Die Hapag-Lloyd-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise um 5,34 Prozent auf 126,20 Euro zu.

/lkm/DP/he

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Hapag-Lloyd, Hapag-Lloyd

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DatumRatingAnalyst
08:21 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
14.05.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
13.05.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
13.05.26 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
13.05.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.