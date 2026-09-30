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Optimistische Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft

DRESDEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft hellt sich weiter merklich auf. Wie das Ifo-Institut in Dresden mitteilte, stieg der Geschäftsklimaindex im September auf 91,1 Punkte. Im Vormonat lag der Wert des Stimmungsbarometers für die regionale Wirtschaft Ostdeutschlands bei 89,9 Punkten. Die befragten Unternehmen schätzten ihre aktuelle Geschäftslage deutlich besser ein und äußerten sich zugleich etwas optimistischer zu ihren Geschäftserwartungen.

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Vor allem im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor verbesserte sich das Geschäftsklima demnach erheblich. Dagegen trübte es sich im Handel etwas ein. Beim Bau hellte es sich nur geringfügig auf.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex für Ostdeutschland beruht auf rund 1.700 Meldungen von Unternehmen aus Industrie, Dienstleistungssektor, Handel und Bauhauptgewerbe. Er gilt als wichtiger Frühindikator für die Konjunktur./jan/DP/mis

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