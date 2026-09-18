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Optimistischer Ausblick

EVOTEC-Aktie an der SDAX-Spitze: Positive Signale von einer Konferenz

EVOTEC-Aktie an der SDAX-Spitze: Positive Signale von einer Konferenz

Die Aktien von EVOTEC haben am Freitag ihre jüngsten Kursgewinne ausgebaut und bei 3,098 Euro den höchsten Stand seit gut einer Woche erreicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
3.06 EUR 0.21 EUR 7.28 %
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Börsianer verwiesen als Antrieb auf einen optimistischen Ausblick des Wirkstoff-Entwicklers auf einer Konferenz. Damit wurden diejenigen Anleger auf dem falschen Fuß erwischt, die auf fallende Kurse gesetzt hatten.

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Zuletzt stand noch ein Plus von gut vier Prozent auf 3,004 Euro zu Buche. Damit setzen sich die EVOTEC-Aktien an die Spitze des leicht nachgebenden Nebenwerteindex SDAX.

Finanzchefin Claire Hinshelwood sagte, dass sich die geschäftlichen Indikatoren "in die richtige Richtung entwickeln" und sich in künftige Umsätze ummünzen dürften. Das Einsparungsprogramm "Horizon" verlaufe planmäßig und die Pipeline an Geschäftsabschlüssen sei robust.

/la/nas

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Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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Datum Rating Analyst
13.08.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
14.07.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets

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