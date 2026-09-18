EVOTEC-Aktie an der SDAX-Spitze: Positive Signale von einer Konferenz

Optimistischer Ausblick

18.09.26 16:02 Uhr

Die Aktien von EVOTEC haben am Freitag ihre jüngsten Kursgewinne ausgebaut und bei 3,098 Euro den höchsten Stand seit gut einer Woche erreicht.

Börsianer verwiesen als Antrieb auf einen optimistischen Ausblick des Wirkstoff-Entwicklers auf einer Konferenz. Damit wurden diejenigen Anleger auf dem falschen Fuß erwischt, die auf fallende Kurse gesetzt hatten.

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Zuletzt stand noch ein Plus von gut vier Prozent auf 3,004 Euro zu Buche. Damit setzen sich die EVOTEC-Aktien an die Spitze des leicht nachgebenden Nebenwerteindex SDAX.

Finanzchefin Claire Hinshelwood sagte, dass sich die geschäftlichen Indikatoren "in die richtige Richtung entwickeln" und sich in künftige Umsätze ummünzen dürften. Das Einsparungsprogramm "Horizon" verlaufe planmäßig und die Pipeline an Geschäftsabschlüssen sei robust.

/la/nas

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker)