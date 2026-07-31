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Optimistischer Ausblick

Vincorion-Aktie in Grün: Mehr Jahresumsatz dank Verteidigungsaufträgen erwartet

Vincorion-Aktie in Grün: Mehr Jahresumsatz dank Verteidigungsaufträgen erwartet

Der Rüstungszulieferer Vincorion hat angesichts des Rüstungsbooms deutlich mehr Aufträge an Land gezogen.

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Der Auftragseingang stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 33,9 Millionen auf 180,8 Millionen Euro, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Wedel mitteilte. Damit sitzt Vincorion auf einem Auftragsbuch von rund 1,2 Milliarden Euro. Die Jahresziele bestätigte der Konzern. Beim Umsatz peilt der Konzern nun jedoch das obere Ende der ausgegebenen Spanne von 280 bis 320 Millionen Euro an. Die operative Marge (Ebit-Marge) wird weiter in einer Bandbreite von 18 bis 19 Prozent erwartet.

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Der Umsatz kletterte, wie bereits im Juli auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt, im zweiten Quartal um 44,5 Prozent auf 81,2 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um mehr als ein Drittel auf 16,0 Millionen Euro zu. Die entsprechende operative Marge sank von 21,1 Prozent im Vorjahreszeitraum auf nun 19,7 Prozent.

Die Vincorion-Aktie klettert zeischenzeitlich um 3,73 Prozent auf 20,02 Euro.

/err/mis

WEDEL (dpa-AFX)

Bildquellen: VINCORION

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DatumRatingAnalyst
14.07.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.06.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.26 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.