DroneShield im Fokus: Neue Aktien und drohender Verkaufsdruck - was Anleger wissen müssen

Optionen ohne Barzahlung

14.10.26 09:14 Uhr

Laut DroneShield gingen 200.000 neue Aktien an Mitarbeiter, die sie sofort verkaufen dürfen. Der Anteil am Kapital ist winzig, das Umfeld dagegen heikel.

• Für die Aktie sind vor allem die Aufträge aus einem US-Rahmenvertrag und regulatorische Entwicklungen wie die ASIC-Untersuchung entscheidend, während kurzfristige Verkaufsaktivitäten die Kurse beeinflussen könnten.

• Die Ausgabe erfolgt im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms, wobei die Mitarbeiter die Aktien frei verkaufen dürfen, was kurzfristig zusätzlichen Verkaufsdruck auf den Kurs ausüben könnte.

• DroneShield hat bei der ASX 200.000 neue Aktien ausgegeben, die aus ausgeübten Performance-Optionen ohne Kapitalzufluss entstanden sind, was eine kaum spürbare Verwässerung darstellt.

Neue Aktien entstehen ohne Kapitalzufluss für DroneShield

Verkaufsdruck durch Mitarbeiter ist laut Mitteilung einkalkuliert

Was das für Anleger bedeutet

Werbung

DroneShield hat bei der ASX die Notierung von 200.000 neuen Aktien beantragt. Sie stammen aus ausgeübten Performance-Optionen und flossen ohne Barzahlung ins Kapital. Gemessen am Gesamtbestand ist die Ausgabe ein Bruchteil eines Promilles, doch der Zeitpunkt fällt in eine sensible Phase.

Was die Mitteilung enthält

Der australische Anbieter von Counter-Drone-Technologie meldete die Ausgabe am Vortag unter dem Code DRO. Die Papiere gehen auf Performance-Optionen mit dem Code DROAH zurück, die im Januar 2026 fällig geworden waren. Laut der Mitteilung war der Ausübungstag zugleich die letzte Frist.

Die Optionen waren Teil eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms. Laut Mitteilung hielten Führungskräfte des Unternehmens oder eine nahestehende Person die ausgeübten Optionen. Da keine Barzahlung erfolgte, fließt dem Unternehmen kein Kapital zu.

Werbung

Verwässerung und Verkaufsoption

Nach der Notierung steigt die Zahl der Stammaktien auf 925.539.724. Die 200.000 neuen Papiere machen damit rund 0,02 Prozent aus, eine rechnerisch kaum spürbare Verwässerung. Die neuen Aktien sind den bestehenden Stammaktien gleichgestellt.

Relevanter ist die Verkaufsfreiheit. Es gelten keine Verkaufsbeschränkungen, Mitarbeiter dürfen vorbehaltlich Trading Policy und geltendem Recht veräußern. DroneShield erwartet laut Mitteilung, dass eine Reihe von ihnen davon Gebrauch macht. Weitere 12.518.862 nicht notierte DROAH-Optionen sind noch ausstehend.

Einordnung für die DroneShield-Aktie

Im am 30. September bekanntgegebenen US-Rahmenvertrag mit einer Obergrenze von 500 Millionen US-Dollar liegt eine mögliche Ertragsquelle. Er garantiert laut DroneShield jedoch keine Aufträge.

Werbung

Gleichartige Anträge gab es mehrfach, etwa über 150.000 Aktien mit Ausgabe am 1. Mai 2026 und über 823.111 Aktien am 16. Juni 2026. Für Anleger ist die Ausgabe der 200.000 neuen Aktien aufgrund des geringen Umfangs zunächst kaum relevant. Entscheidend ist vielmehr, ob mögliche Mitarbeiterverkäufe kurzfristig zusätzlichen Druck auf den ohnehin schwachen Kurs ausüben: Am Mittwoch schloss die DroneShield-Aktie in Sydney 2,94 Prozent tiefer bei 1,485 AUD.

Für die weitere Entwicklung der DroneShield-Aktie dürften jedoch konkrete Aufträge aus dem US-Rahmenvertrag und der Fortgang der ASIC-Untersuchung wesentlich wichtiger sein. Anleger sollten daher neben möglichen kurzfristigen Marktreaktionen vor allem die operative Entwicklung und die regulatorischen Risiken im Blick behalten.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.