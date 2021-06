BASF will sich offenbar von Beteiligung an Solenis trennen - BASF-Aktie vorbörslich freundlich

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX eröffnet kaum verändert -- Asiens Börsen uneins -- Bitcoin erholt sich -- BASF will sich wohl von Beteiligung an Solenis trennen -- AUTO1-Aktie wohl vor MDAX-Aufstieg

Nordex erhält Auftrag aus Spanien. Ölpreise steigen auf Mehrjahreshoch. EZB will Euro-Zone bis weit in die Erholungsphase unterstützen. Chinas Dienstleistungssektor verliert im Mai an Schwung. US-Notenbank Fed beginnt mit Verkauf von Firmenanleihen. Facebook treibt Plan für Chats mit Unternehmen voran. Prosus kauft Stack Overflow.