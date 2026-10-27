Optowide Technologies A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Optowide Technologies A lud am 24.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,150 CNY je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 93,71 Prozent auf 314,3 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 162,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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