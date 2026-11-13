OR Royalties: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

13.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 126,3 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 98,6 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte OR Royalties ein EPS von 0,610 CAD je Aktie vermeldet.

OR Royalties präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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