OR Royalties: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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OR Royalties präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte OR Royalties ein EPS von 0,610 CAD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 126,3 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 98,6 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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