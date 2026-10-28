Oracle-Aktie klettert: Mega-Deals mit Alphabet, NVIDIA, Snowflake und Co. - womit Anleger jetzt rechnen können

Oracle AI World

28.10.26 11:02 Uhr

Oracle meldet gleich sechs Partnerschaften an einem Tag, und eine davon verschafft dem Konzern ein Angebot, das bislang kein anderer großer Cloudanbieter vorweisen kann.

• Kooperationen mit OpenAI und Snowflake integrieren KI-Anwendungen in den Arbeitsalltag und ermöglichen den direkten Zugriff auf Oracle-Daten und -Services in ChatGPT sowie die native Nutzung von Snowflake auf OCI.

Oracle bietet als erster Hyperscaler außerhalb von Google dessen TPUs an

NVIDIA, Intel und Cerebras bauen ihr Rechenangebot in der Oracle Cloud aus

Mit OpenAI bringt Oracle seine Geschäftsanwendungen direkt in ChatGPT

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Die Aktie von Oracle zieht im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise um 1,23 Prozent auf 132,14 US-Dollar an, nachdem der Softwarekonzern auf seiner Hausmesse Oracle AI World in Las Vegas am Dienstag eine ganze Serie neuer Partnerschaften verkündet hat.

Wie aus den offiziellen Pressemitteilungen hervorgeht, reicht die Liste der Partner von Alphabet über NVIDIA, Intel und Cerebras bis zu OpenAI und Snowflake. Allen Vereinbarungen gemeinsam ist eine klare Stoßrichtung: Oracle will seine Cloudplattform Oracle Cloud Infrastructure (OCI) zu dem Ort machen, an dem Unternehmen ihre KI-Modelle trainieren, betreiben und mit den eigenen Geschäftsdaten verknüpfen. Und das auf möglichst vielen unterschiedlichen Chiparchitekturen gleichzeitig.

Google TPUs erstmals bei einem fremden Hyperscaler

Den größten Neuigkeitswert hat die Vereinbarung mit Google. Wie aus der gemeinsamen Pressemitteilung hervorgeht, wird OCI die erste große Cloudplattform außerhalb von Google sein, auf der Kunden die hauseigenen Tensor Processing Units (TPUs) des Konzerns nutzen können. Oracle stellt dafür Strom, Kühlung und die Netzwerktechnik seiner Rechenzentren bereit. Verfügbar sein soll das Angebot im Kalenderjahr 2027, danach ist ein schrittweiser Ausbau über mehrere Jahre geplant. "Unterschiedliche KI-Arbeitslasten haben unterschiedliche Anforderungen an die Rechenleistung", erklärte Mahesh Thiagarajan, Präsident von Oracle Cloud Infrastructure. Mit den TPUs erhielten Kunden Zugang zu mehreren führenden KI-Rechenarchitekturen in einer einzigen Cloud und könnten so für jede Anwendung die passende Infrastruktur nach Leistung, Durchsatz und Kosten wählen.

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Google selbst wirbt in der Mitteilung mit seiner achten TPU-Generation, die erstmals zwei getrennte Architekturen umfasst. Der Trainingschip TPU 8t soll die Entwicklungszyklen für Spitzenmodelle von Monaten auf Wochen verkürzen und pro Pod fast das Dreifache der Rechenleistung der Vorgängergeneration liefern. Die TPU 8i ist dagegen auf Inferenz ausgelegt und soll die wiederkehrende Arbeit vieler spezialisierter Agenten bewältigen. "Die nächste Generation der KI wird ein breites Spektrum an Rechenleistung erfordern", wird Amin Vahdat, Senior Vice President und Chief Technologist für KI und Infrastruktur bei Google in der Pressemitteilung zitiert. Die Bereitstellung auf OCI verschaffe mehr Organisationen Zugang zu dieser Technologie und mehr Spielraum dabei, wie sie ihre komplexesten KI-Anwendungen aufbauen und betreiben.

NVIDIA, Intel und Cerebras liefern zusätzliche Rechenkraft

Parallel vertieft Oracle die Zusammenarbeit mit seinem wichtigsten Chiplieferanten. Wie aus der offiziellen Pressemitteilung hervorgeht, sind NVIDIAs Vera Rubin NVL72 Systeme und die neuen Vera CPUs ab sofort allgemein auf OCI verfügbar. Zudem wollen beide Unternehmen die OCI Supercluster mit Vera Rubin auf eine Größenordnung von mehreren Gigawatt ausbauen, später sollen kleinere Server mit acht Rubin GPUs folgen. Als Referenzkunde dient OpenAI, das im texanischen Abilene sein Modell GPT-6 Astra auf einem OCI Supercluster mit mehr als 100.000 NVIDIA Blackwell GPUs trainiert hat und betreibt. "Wir bringen Vera auf OCI in den Produktivbetrieb, um diese Arbeitslasten in großem Maßstab zu unterstützen", sagte Uday Ruddarraju, Technikchef für den Bereich Compute bei OpenAI, gemäß der Pressemitteilung mit Blick auf die schnell wachsenden Agenten-Anwendungen des Unternehmens.

Auch bei klassischen Prozessoren erweitert Oracle sein Angebot. Mit Intel plant der Konzern laut Mitteilung eine mehrjährige Zusammenarbeit rund um die Xeon-Plattformen, inklusive der geplanten OCI X14 Instanzen auf Basis von Intels nächster Servergeneration mit dem Codenamen Diamond Rapids. Cerebras wiederum will seine besonders schnelle Inferenz im Kalenderjahr 2027 auf OCI anbieten. Firmenchef Andrew Feldman begründet das mit dem Bedarf der KI-Agenten, bei denen jeder Arbeitsschritt eine Inferenz erfordere. "Je schneller die Inferenz, desto mehr Arbeit kann KI erledigen, ohne die Nutzer warten zu lassen", so Feldman laut der offiziellen Mitteilung. Thiagarajan ergänzte, Cerebras füge dem breiten Rechenportfolio von OCI eine weitere ultraschnelle und deterministische Option hinzu.

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Mit OpenAI rückt Oracle in den Arbeitsalltag der Kunden

Während die Chipdeals die Infrastruktur stärken, zielt die erweiterte Kooperation mit OpenAI auf die Anwendungsebene. Kernstück ist laut offizieller Pressemitteilung der Oracle AI Workspace, über den Mitarbeiter per Plugin in ChatGPT auf Oracle Fusion Applications, NetSuite, die Oracle AI Database und OCI zugreifen und freigegebene Geschäftsprozesse anstoßen können. "Mit dieser neuen Produktsuite vereinen wir ihre transformativen KI-Fähigkeiten mit Oracles Anwendungen, Daten und Cloudinfrastruktur, also mit der Technologie, auf die sich Unternehmen weltweit bei ihren kritischsten Abläufen verlassen", sagte Oracle-Chef Clay Magouyrk laut der Mitteilung. OpenAI-Präsident Greg Brockman betonte, die Partnerschaft bringe Spitzen-KI in den Arbeitsalltag weiterer Unternehmen, damit Teams schneller Software entwickeln, ihre Sicherheit stärken und komplexere Wissensarbeit übernehmen können.

Dazu kommen drei weitere Produkte. Oracle AI Security Mesh ist ein verwalteter Dienst, der mithilfe der Cybermodelle von OpenAI Schwachstellen in Anwendungen und Infrastruktur aufspüren soll, bevor Angreifer sie ausnutzen können, und zwar auf OCI, in anderen Clouds und in eigenen Rechenzentren der Kunden. Mit dem Oracle App Composer sollen Mitarbeiter ohne Programmierkenntnisse über OpenAIs Codex eigene Unternehmensanwendungen bauen, die Oracle anschließend auf OCI betreibt. Für kleine Firmen schnürt Oracle schließlich das Oracle AI SMB Bundle, das kostenlos startet und jährlich Cloudguthaben über 12.000 US-Dollar enthält. Darin gebündelt sind unter anderem ChatGPT Business, der AI Workspace, Codex sowie NetSuite QuickStart für Rechnungen und Liquiditätsplanung.

Snowflake wird zum nativen Dienst auf OCI

Die sechste Ankündigung betrifft das Datengeschäft. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, wird die Snowflake AI Data Cloud als eigener, nativer Dienst auf OCI verfügbar. Kunden können das Angebot direkt bei Oracle kaufen und bereitstellen, Oracle übernimmt Preisgestaltung, Rabatte und Abrechnung. Zudem lassen sich bestehende Oracle Universal Credits für die Nutzung einsetzen. Die Daten sollen dabei innerhalb von OCI bleiben, was Kosten für den Datentransfer zwischen verschiedenen Clouds senkt. „KI hat den Abstand zwischen Unternehmensdaten und echtem Geschäftswert drastisch verkürzt“, wird Snowflake-Chef Sridhar Ramaswamy in der Mitteilung zitiert. Sein Unternehmen sei der führende Partner für KI-Datenplattformen, der als eigenes Angebot innerhalb von OCI läuft, und mache die Oracle-Datenbestände gemeinsamer Kunden fit für KI.

Worauf es für die Oracle-Aktie jetzt ankommt

Für Anleger lohnt der Blick auf den Zeitplan hinter den Schlagzeilen. Sofort verfügbar sind laut den Mitteilungen vor allem die NVIDIA Systeme mit Vera Rubin und die Vera CPUs. Die Google TPUs und die Cerebras Inferenz folgen dagegen erst im Kalenderjahr 2027, die Zusammenarbeit mit Intel und die X14 Instanzen befinden sich noch im Planungsstadium. Ein Teil der Ankündigungen beschreibt damit Absichtserklärungen, deren Umsatzbeitrag sich erst über die kommenden Jahre zeigen wird. Entscheidend wird, wie schnell Oracle die neuen Angebote tatsächlich in Betrieb nimmt und ob Kunden die breitere Chipauswahl auf OCI annehmen. Ein erster Gradmesser ist der Ausbau der TPU-Kapazitäten, den Oracle und Google ausdrücklich über mehrere Jahre gestreckt angekündigt haben.

Bettina Schneider, Martina Köhler, Redaktion Finanzen.net

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