Oracle-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

Buy, hold, sell?

31.10.26 22:30 Uhr

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Oracle-Aktie im Überblick.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 232,89 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 102,22 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Oracle in Höhe von 130,67 USD.

Die Oracle -Aktie wurde im Oktober 2026 von 9 Experten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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