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Oracle-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

Oracle-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Oracle-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
116.32 EUR -5.18 EUR -4.26 %
Charts | News | Analysen

Die Oracle-Aktie wurde im Oktober 2026 von 9 Experten analysiert.

9 Analysten empfehlen die Oracle-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 232,89 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 102,22 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Oracle in Höhe von 130,67 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG250,00 USD91,3229.10.2026
JP Morgan Chase & Co.200,00 USD53,0629.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.206,00 USD57,6523.10.2026
JP Morgan Chase & Co.200,00 USD53,0620.10.2026
RBC Capital Markets--12.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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Oracle Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.10.26 Oracle Buy UBS AG
29.10.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.10.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets

Information

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