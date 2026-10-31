Oracle-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Die jüngsten Expertenmeinungen zur Oracle-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Die Oracle-Aktie wurde im Oktober 2026 von 9 Experten analysiert.
9 Analysten empfehlen die Oracle-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 232,89 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 102,22 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Oracle in Höhe von 130,67 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|250,00 USD
|91,32
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|200,00 USD
|53,06
|29.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|206,00 USD
|57,65
|23.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|200,00 USD
|53,06
|20.10.2026
|RBC Capital Markets
|-
|-
|12.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Oracle
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oracle
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com