Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Oracle. Zuletzt sprang die Oracle-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 228,13 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 228,13 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Oracle-Aktie sogar auf 232,72 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 230,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 451.238 Oracle-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (260,77 USD) erklomm das Papier am 01.08.2025. 14,31 Prozent Plus fehlen der Oracle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 119,01 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Oracle-Aktie 91,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,82 USD, nach 1,70 USD im Jahr 2025. Analysten bewerten die Oracle-Aktie im Durchschnitt mit 205,00 USD.

Am 11.06.2025 hat Oracle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oracle 1,11 USD je Aktie eingenommen. Oracle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,90 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,29 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 15.09.2025 terminiert.

Experten taxieren den Oracle-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,77 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So stuften die Analysten die Oracle-Aktie im vergangenen Monat ein

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr eingefahren