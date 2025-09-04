DAX23.592 -0,8%ESt505.314 -0,6%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.261 -0,8%Nas21.587 -0,6%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1733 +0,7%Öl65,47 -2,1%Gold3.583 +1,0%
Aktienkurs aktuell

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

05.09.25 16:10 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Oracle. Zuletzt sprang die Oracle-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 228,13 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
193,48 EUR 3,14 EUR 1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 228,13 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Oracle-Aktie sogar auf 232,72 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 230,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 451.238 Oracle-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (260,77 USD) erklomm das Papier am 01.08.2025. 14,31 Prozent Plus fehlen der Oracle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 119,01 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Oracle-Aktie 91,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,82 USD, nach 1,70 USD im Jahr 2025. Analysten bewerten die Oracle-Aktie im Durchschnitt mit 205,00 USD.

Am 11.06.2025 hat Oracle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oracle 1,11 USD je Aktie eingenommen. Oracle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,90 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,29 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 15.09.2025 terminiert.

Experten taxieren den Oracle-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,77 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Oracle Corp.

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
29.08.2025Oracle BuyUBS AG
06.08.2025Oracle KaufenDZ BANK
17.07.2025Oracle BuyUBS AG
08.07.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
07.07.2025Oracle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.08.2025Oracle BuyUBS AG
06.08.2025Oracle KaufenDZ BANK
17.07.2025Oracle BuyUBS AG
08.07.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
07.07.2025Oracle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.06.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.06.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.06.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.06.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
10.06.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen