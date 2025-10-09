Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Oracle gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 289,37 USD zu.

Die Oracle-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 289,37 USD. Die Oracle-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 292,20 USD. Mit einem Wert von 290,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 461.786 Oracle-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2025 auf bis zu 345,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (119,01 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Oracle-Aktie mit einem Verlust von 58,87 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Oracle-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,85 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 301,00 USD.

Am 09.09.2025 äußerte sich Oracle zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 USD gegenüber 1,03 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Oracle 14,93 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.12.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Oracle-Gewinn in Höhe von 6,82 USD je Aktie aus.

