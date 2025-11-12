DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,91 +2,1%Nas23.309 -0,7%Bitcoin87.558 -1,4%Euro1,1591 ±0,0%Öl62,74 -3,7%Gold4.200 +1,8%
Notierung im Fokus

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle verliert am Mittwochnachmittag

12.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Oracle gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Oracle gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 234,33 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
196,30 EUR -7,05 EUR -3,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,8 Prozent auf 234,33 USD ab. Im Tief verlor die Oracle-Aktie bis auf 233,46 USD. Bei 236,68 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 362.646 Oracle-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 345,69 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Oracle-Aktie mit einem Kursplus von 47,53 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 119,01 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 49,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,83 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 311,00 USD aus.

Oracle veröffentlichte am 09.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oracle ein EPS von 1,03 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Oracle 14,93 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 15.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,83 USD je Oracle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
21.10.2025Oracle BuyUBS AG
20.10.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.10.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
03.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
01.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Oracle BuyUBS AG
17.10.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
01.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

