Entspannung nach Trumps Zolldrohung: US-Börsen stark -- DAX letztlich erholt -- D-Wave Quantum, Rigetti, IonQ, HENSOLDT, NVIDIA, DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, NEL, AMD, Broadcom im Fokus
Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype
Aktien von MP Materials und Energy Fuels stark gesucht: Chinas Exportbeschränkungen als Kurstreiber
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Hausse bei Oracle am Abend

13.10.25 20:23 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Oracle. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 5,5 Prozent auf 309,05 USD zu.

Das Papier von Oracle konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 5,5 Prozent auf 309,05 USD. Zwischenzeitlich stieg die Oracle-Aktie sogar auf 310,66 USD. Bei 299,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.149.286 Oracle-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (345,69 USD) erklomm das Papier am 11.09.2025. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 10,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 119,01 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Oracle-Aktie 61,49 Prozent sinken.

Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,83 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 301,00 USD aus.

Oracle ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Oracle in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,93 Mrd. USD im Vergleich zu 13,31 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Oracle dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 15.12.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 6,81 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

