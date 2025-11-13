DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,99 -4,7%Nas22.870 -2,3%Bitcoin84.350 -3,7%Euro1,1633 +0,4%Öl62,95 +0,4%Gold4.163 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Infineon 623100 Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RWE 703712 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schließt schwächer -- Wall Street tiefrot -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO
Talfahrt mit Potenzial: Warum der jüngste Marktrückgang für Dogecoin der Start von etwas Großen sein könnte Talfahrt mit Potenzial: Warum der jüngste Marktrückgang für Dogecoin der Start von etwas Großen sein könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Aktie im Blick

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle gibt am Donnerstagabend deutlich nach

13.11.25 20:23 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle gibt am Donnerstagabend deutlich nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Oracle. Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,0 Prozent auf 215,63 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
186,32 EUR -10,20 EUR -5,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr fiel die Oracle-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 5,0 Prozent auf 215,63 USD ab. Die Oracle-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 215,22 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 224,78 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.058.533 Oracle-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 345,69 USD. Dieser Kurs wurde am 11.09.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 37,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 119,01 USD. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 81,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Oracle-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,83 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Oracle-Aktie bei 311,00 USD.

Am 09.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 14,93 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,31 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 15.12.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Oracle einen Gewinn von 6,83 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Oracle-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen

Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Oracle von vor 5 Jahren verdient

In eigener Sache

Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Oracle

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oracle

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
21.10.2025Oracle BuyUBS AG
20.10.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.10.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
03.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
01.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Oracle BuyUBS AG
17.10.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
01.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen