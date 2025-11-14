DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.061 +0,8%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1616 -0,2%Öl64,49 +2,2%Gold4.103 -1,6%
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar
Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
Aktienkurs im Fokus

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle tendiert am Freitagnachmittag tiefer

14.11.25 16:08 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Die Aktie von Oracle gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Oracle befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 215,50 USD ab.

Die Oracle-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 215,50 USD abwärts. Im Tief verlor die Oracle-Aktie bis auf 210,82 USD. Mit einem Wert von 211,24 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.218.766 Oracle-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 345,69 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Oracle-Aktie 60,41 Prozent zulegen. Bei 119,01 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 44,77 Prozent würde die Oracle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,83 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 311,00 USD.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Oracle am 09.09.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,93 Mrd. USD – ein Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oracle 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 15.12.2025 dürfte Oracle Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Oracle ein EPS in Höhe von 6,83 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
21.10.2025Oracle BuyUBS AG
20.10.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.10.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
03.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
01.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Oracle BuyUBS AG
17.10.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Oracle KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
01.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

