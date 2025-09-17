Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle gibt am Nachmittag ab

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 295,32 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 295,32 USD. Die Oracle-Aktie sank bis auf 292,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 302,99 USD. Von der Oracle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 780.149 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 345,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Mit einem Zuwachs von 17,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,01 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Oracle-Aktie 59,70 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 1,70 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,84 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 281,83 USD für die Oracle-Aktie.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Oracle am 09.09.2025. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,03 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,93 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Oracle am 15.12.2025 vorlegen.

In der Oracle-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 8,07 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

