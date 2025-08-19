Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle tendiert am Abend südwärts

DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,49 -4,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.746 -1,3%Euro1,1604 -0,4%Öl67,53 +0,7%Gold3.338 -0,3%
Die Aktie von Oracle gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Oracle-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 233,59 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
201,30 EUR -0,65 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr fiel die Oracle-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 233,59 USD ab. Der Kurs der Oracle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 232,52 USD nach. Mit einem Wert von 233,56 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Oracle-Aktien beläuft sich auf 377.552 Stück.

Bei 260,77 USD markierte der Titel am 01.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,64 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 119,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 49,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,82 USD, nach 1,70 USD im Jahr 2025. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 205,00 USD aus.

Am 11.06.2025 legte Oracle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,90 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 14,29 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Oracle-Bilanz für Q1 2026 wird am 15.09.2025 erwartet.

Experten taxieren den Oracle-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,77 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

