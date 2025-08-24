Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Oracle im Fokus

Die Aktie von Oracle gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Oracle-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 309,11 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Oracle zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 309,11 USD. Kurzfristig markierte die Oracle-Aktie bei 312,95 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 310,00 USD. Der Tagesumsatz der Oracle-Aktie belief sich zuletzt auf 819.685 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (345,69 USD) erklomm das Papier am 11.09.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,83 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 119,01 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Oracle-Aktie 159,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Oracle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,84 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Oracle 1,70 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 281,83 USD.

Am 09.09.2025 legte Oracle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oracle noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 USD in den Büchern gestanden. Oracle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,93 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Oracle-Bilanz für Q2 2026 wird am 15.12.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,84 USD je Oracle-Aktie.

