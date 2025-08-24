Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Abend im Aufwind

Aktie im Fokus

Die Aktie von Oracle gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Oracle-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,4 Prozent auf 322,37 USD nach oben.

Um 20:07 Uhr stieg die Oracle-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,4 Prozent auf 322,37 USD. Die Oracle-Aktie zog in der Spitze bis auf 326,27 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 310,00 USD. Bisher wurden via New York 3.474.871 Oracle-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (345,69 USD) erklomm das Papier am 11.09.2025. 7,23 Prozent Plus fehlen der Oracle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 119,01 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,08 Prozent.

Oracle-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,84 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Oracle-Aktie wird bei 281,83 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Oracle am 09.09.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oracle noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 14,93 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 13,31 Mrd. USD umgesetzt.

Die Oracle-Bilanz für Q2 2026 wird am 15.12.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Oracle-Aktie in Höhe von 6,84 USD im Jahr 2026 aus.

