Blick auf Aktienkurs

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag mit Einbußen

23.09.25 16:10 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 4,1 Prozent auf 314,62 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
264,45 EUR -14,65 EUR -5,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Oracle-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 4,1 Prozent auf 314,62 USD. Das bisherige Tagestief markierte Oracle-Aktie bei 313,31 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 321,16 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.061.723 Oracle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.09.2025 markierte das Papier bei 345,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,88 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,01 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Oracle-Aktie mit einem Verlust von 62,17 Prozent wieder erreichen.

Oracle-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,84 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 281,83 USD an.

Am 09.09.2025 hat Oracle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 USD. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Oracle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,93 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 15.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Oracle-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,84 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

