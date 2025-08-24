Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag im Minusbereich

Oracle im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 235,74 USD.

Das Papier von Oracle gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 235,74 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Oracle-Aktie bei 235,33 USD. Bei 237,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 129.982 Oracle-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 260,77 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Oracle-Aktie somit 9,60 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 119,01 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Oracle-Aktie 49,52 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,82 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 205,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Oracle am 11.06.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Oracle mit einem Umsatz von insgesamt 15,90 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,29 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,31 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 15.09.2025 terminiert.

Experten taxieren den Oracle-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,77 USD je Aktie.

