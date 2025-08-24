Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Montagabend kaum bewegt

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Montagabend die Aktie von Oracle. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Oracle-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 236,24 USD.

Im New York-Handel kam die Oracle-Aktie um 20:08 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 236,24 USD. Der Kurs der Oracle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 239,01 USD zu. Die Abwärtsbewegung der Oracle-Aktie ging bis auf 235,33 USD. Bei 237,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 362.351 Oracle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2025 markierte das Papier bei 260,77 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,39 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,01 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 49,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 1,70 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,82 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 205,00 USD für die Oracle-Aktie.

Oracle gewährte am 11.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,90 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oracle einen Umsatz von 14,29 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Oracle am 15.09.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Oracle-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,77 USD fest.

