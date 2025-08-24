DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,04 -2,8%Dow45.329 -0,7%Nas21.509 +0,1%Bitcoin96.488 -0,4%Euro1,1605 -1,0%Öl68,70 +1,3%Gold3.369 -0,1%
Kursverlauf

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Montagabend kaum bewegt

25.08.25 20:24 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Montagabend kaum bewegt

Wenig Veränderung zeigt am Montagabend die Aktie von Oracle. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Oracle-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 236,24 USD.

Oracle Corp.
Charts|News|Analysen
Im New York-Handel kam die Oracle-Aktie um 20:08 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 236,24 USD. Der Kurs der Oracle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 239,01 USD zu. Die Abwärtsbewegung der Oracle-Aktie ging bis auf 235,33 USD. Bei 237,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 362.351 Oracle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2025 markierte das Papier bei 260,77 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,39 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,01 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 49,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 1,70 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,82 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 205,00 USD für die Oracle-Aktie.

Oracle gewährte am 11.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,90 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oracle einen Umsatz von 14,29 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Oracle am 15.09.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Oracle-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,77 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Oracle Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Oracle KaufenDZ BANK
17.07.2025Oracle BuyUBS AG
08.07.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
07.07.2025Oracle BuyUBS AG
01.07.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Oracle KaufenDZ BANK
17.07.2025Oracle BuyUBS AG
08.07.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
07.07.2025Oracle BuyUBS AG
01.07.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.06.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.06.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.06.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.06.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
10.06.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen